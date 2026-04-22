Подкрепяната от Иран групировка „Хизбула” обяви, че е изстреляла ракети и дронове към северната част на Израел, като обвини израелската армия в нарушаване на примирието. Това става в навечерието на насрочените за четвъртък във Вашингтон преговори между израелски и ливански представители.



По-рано израелската армия обвини „Хизбула” в явно нарушение на прекратяването на огъня. Не е ясно още дали на преговорите във Вашингтон ще се търси удължаване на крехкото примирие между Израел и „Хизбула” или ще се върви към по-задълбочени преговори.

Ливан и Израел ще преговарят в САЩ в четвъртък

Подкрепяната от Иран групировка е против преговорите, а премиерът на Ливан заяви от Париж, че правителството му не търси конфронтация с „Хизбула”, но няма да се поддаде на заплахи.

Редактор: Ивета Костадинова