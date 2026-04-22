Данни показват, че гъвкавите модели на заетост се разширяват, но поставят и нови предизвикателства, свързани с контрол, комуникация и ефективност. Така въпросът вече не е дали, а как бизнесът да се адаптира към новата икономическа реалност.

„Бизнесът е подготвен. В последните години виждаме, че моделите се изчистват и усъвършенстват. Факт е, че работим при нови условия и търсим различни възможности”, заяви д-р Мария Титопулу, управител на компания по безопасност на труда, в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Икономичен режим: Работа от вкъщи VS. споделено пътуване

„Скъпите горива и други предизвикателства, на които сме свидетели, са по-глобални проблеми, но са оставени да бъдат решавани на микро ниво. Европейската комисия излезе с предписания, където е възможно работодателите на възприемат гъвкав и хибриден модел на работа. Също така има препоръки за по-достъпен обществен транспорт и икономично шофиране. Това са мерки, които засягат три страни – държавата, работодателите и хората”, каза още тя.

По думите ѝ няма опасност от загуба на работни места, заради навлизането на изкуствения интелект.

Редактор: Никола Тунев