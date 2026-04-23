В София ще бъде донесена частица от мощите на св. новомъченик Лазар Български, която идва от манастира „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ на гръцкия остров Андрос. Светинята ще бъде изложена за поклонение в митрополитския катедрален храм „Св. Неделя“ в продължение на два дни.

Пренасянето на мощите става с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, както и със съдействието на фондация „Православно наследство“ от Женева, съобщават от Софийската митрополия.

Очаква се светинята да бъде посрещната на 23 април в храма „Св. Неделя“, където патриарх Даниил ще оглави и тържествена света литургия.

