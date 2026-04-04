Православната църква отбелязва Лазаровден. Денят винаги е в предпоследната събота преди Великден. В храмовете в цялата страна ще бъдат отслужени тържествени богослужения.

А от Българската православна църква дават повече подробности за историята, смисъла и символите на празника:

История

За възкресяването на Лазар пише св. Йоан Богослов в своето евангелие (гл. 11:1-45). Евангелската история разказва, че Христос се намирал отвъд река Йордан, когато му казали за болния Лазар. Щом чул това, Той решил да тръгне за Юдея. Лазар и двете му сестри Марта и Мария живеели във Витания. Когато Иисус Христос дошъл във Витания, Лазар вече четири дни бил в гроба. В скръбта си Мария паднала в нозете на Христос, а Той, като видял Мария и другите да плачат, се просълзил.

При възкресяването на Лазар Иисус Христос разкрива своята сила като Бог и Господ ­- че Той е Източникът на живота. Още преди кръстните Си страдания показал, че е Победител на смъртта. Това евангелско събитие е свидетелство за общото ни възкресение.

Кой е свети Лазар

След възкресяването си от Христос свети Лазар живял още 30 години, бил епископ на остров Кипър, където подобно на апостолите много се потрудил за разпространението на християнството и там починал в мир. През IX век след Рождество Христово светите мощи на праведния Лазар били открити в град Ларнака, където лежали в земята, в мраморен ковчег, на който пишело: “Лазар Четверодневни, приятел Христов”. Мощите били извадени при византийския император Лъв Мъдри и били пренесени в Константинопол и положени в храм, посветен на праведния Лазар, построен от император Василий Македонец. През ХIII в. кръстоносците взимат мощите и ги отнасят в град Марсилия, Франция. По време на ремонтни дейности след пожар през 1972 година в църквата в Ларнака, под олтара, е открит саркофаг с част от мощите на свети Лазар.

Символите на Лазаровден

Иконата на празника илюстрира описаното от свети Йоан Богослов събитие. Христос е вдигнал Своята ръка и посочва гроба, от който в погребални повивки излиза възкресеният Лазар. На иконата са илюстрирани и апостолите, сестрите и близките му, които са удивени от случилото се.

Възкресяването на Лазар ни уверява, че душата съществува и след смъртта. То е също така уверение и за нашето бъдещо възкресение. Лазарова събота заема особено място в църковния календар, като след този ден започва и подготовката за богослуженията за празника Вход Господен в Йерусалим и Страстната седмица.

Словото на патриарх Даниил

„Както Господ с този възглас: „Лазаре, тебе думам – излез вън“, и Лазар – мъртвият човек – стана и излезе от гроба, така всяко едно слово Божие, светото Евангелие, думите на Господ носят живот. С възкресяването Господ е показал, че е началник на живота и на смъртта. И иска да увери, че след няколко дни самият Той ще възкръсне и да ни увери във всеобщото възкресение на мъртвите. Честит празник! Божията благословия да бъде върху всички нас!“, каза патриарх Даниил.

Традицията оживява

Още от ранни зори лазарки тръгнаха днес по къщите в монтанското село Стубел, за да спазят една от най-красивите български пролетни традиции. Облечени в народни носии, момичетата пеят и наричат за здраве, късмет и плодородие. Според народните вярвания, където влязат лазарки, годината ще бъде добра и благодатна за домакините. Жителите на селото ги посрещат с радост и отворени врати. Сред тях е и баба Иванка, която споделя, че вече десета година приема лазарки в дома си и вярва в благословията, която те носят.

Подготовката за празника започва дни по-рано. Библиотекарят Вероника Бориславова разказва, че всички момичета, които желаят да участват, се събират и репетират песни и стихотворения. По традиция хората ги даряват с яйца като знак на благодарност. Една от участничките – малката лазарка Симона Петрова – обясни, че събраните яйца се пазят до Великден, когато се боядисват за празника.

А след като посетят домакинствата в селото, лазарките отиват да си хвърлят венчетата в течаща вода - традиция, която се спазва от много години.

В църквата „Св. Св. Кирил и Методий“ в Монтана беше отслужена и празнична литургия.

