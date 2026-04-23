-
-
-
-
-
-
Инсталацията е озаглавена „Свещеното бърборене!”
Галерия в Ню Йорк се превърна в необичайно „светилище”, посветено на феномена „тръмпизъм“ като съвременна форма на вяра. Инсталацията е озаглавена „Свещеното бърборене!” и е била дело на анонимен артист.
Пространството беше превърнато в църковна среда с шест специално изработени пейки, витражи, олтар и обекти, наподобяващи религиозни реликви.
От риалити звезда до държавен глава - животът на Тръмп между славата, скандала и амбицията да промени Америка завинаги
В центъра на проекта стоеше едноименна книга от 250 страници, написана в библейски стил и съставена от публични изказвания на Доналд Тръмп. Според автора проектът бил петгодишно изследване на възхода на национализма и как тръмпизмът присвоява християнството в Америка.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни