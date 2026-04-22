Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му случилото се е очаквано, тъй като не може да има главен прокурор, който не е признат от съдилищата и не може пълноценно да упражнява правомощията си.

Янкулов посочи, че върху решенията на Сарафов биха могли да влияят членовете на Висшия съдебен съвет. Той припомни, че и в миналото ВСС е променял рязко позицията си – визирайки случая с Иван Гешев, когато след години на подкрепа, за кратко време беше взето решението да бъде отстранен от поста на обвинител №1. "Предстои да стане ясно дали и в настоящата ситуация се наблюдава подобен сценарий", каза Янкулов.

Борислав Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор

Служебният министър подчерта, че новият изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова ще упражнява правомощията си в рамките на законово установения срок от шест месеца. Това, според него, е гаранция срещу прекомерно и продължително концентриране на власт.

Янкулов отбеляза, че съвпадението между оставката на Сарафов и публична позиция на Иван Демерджиев, в която се призовава за оттеглянето му, повдига въпроси, но не е ясно кога точно е взето решението за оставка.

Министърът беше категоричен, че подобни казуси не трябва да се решават чрез използване на държавна принуда. По думите му евентуално принудително отстраняване би подкопало доверието в институциите и не би било добър сигнал към обществото.

Според него е необходима промяна във Висшия съдебен съвет и избор на титулярен главен прокурор, но реформата трябва да бъде внимателно обмислена и качествено проведена, а не прибързана. Янкулов подчерта, че при новото парламентарно мнозинство има възможност да се обсъдят по-широки промени в съдебната система.

"Към момента не ми е предлагано да остана на поста ми, не смятам и че ще ми бъде предложено", заключи той.

