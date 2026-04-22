Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е спрял предполагаеми планове за екзекуцията на осем жени, арестувани заради антиправителствени протести. Според него това се случва, след като той е призовал Техеран да ги освободи в подкрепа на мирните преговори.

„Много ценя, че Иран и неговото ръководство уважиха молбата ми като президент на Съединените щати и прекратиха планираната екзекуция”, написа републиканецът в социалната мрежа Truth Social.

От своя страна Иран отрече да е имал намерение да екзекутира жените и определи твърденията на Тръмп като „фалшива новина“. Според Техеран тези жени никога не са били осъждани на смърт. „Празните ръце на Тръмп на международната сцена го карат да си измисля успехи чрез фалшиви новини“, твърдят от иранската съдебна власт.

