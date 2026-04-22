Делът на държавния дълг в страните от Европейския съюз леко е намалял в края на 2025 г., показват нови данни на Евростат. Спрямо икономиката на държавите (БВП) той е спаднал до 81,7% в ЕС и до 87,8% в страните от еврозоната.

На годишна база обаче тенденцията е обратна - в сравнение с края на 2024 г. дългът като дял от икономиката се е увеличил както в ЕС, така и в еврозоната.

При България също има ръст. В края на 2025 г. държавният дълг достига 29,9% от икономиката, спрямо 28,4% няколко месеца по-рано. Въпреки увеличението страната ни остава сред държавите с най-нисък дълг в ЕС - на четвърто място. За първи път от години обаче България не е в топ 3 по този показател.

В повечето страни дългът се формира основно от облигации (над 80%), следвани от заеми, а малка част са налични пари и депозити.

Най-задлъжнели в ЕС остават държави като Гърция, Италия и Франция, където дългът надхвърля или се доближава до размера на икономиката им. В другия край са страни като Естония, Люксембург и Дания, както и България, с най-ниски нива на задлъжнялост.

В края на 2025 г. част от държавите са увеличили дълга си спрямо предходното тримесечие, включително и България, докато други - като Португалия и Кипър - са успели значително да го намалят. Ако се сравни с година по-рано, повечето страни в ЕС са натрупали повече дълг, като България е сред държавите с по-осезаемо увеличение. В същото време страни като Гърция и Ирландия отбелязват сериозно намаление.

