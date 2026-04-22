„Историческата памет на едно място, на което се е случило нещо насилствено, остава. Завинаги", казва фотографката Хода Ашфар
Кои са жителите на островите Кешм и Ормуз, как живеят и в какво вярват, разказва в свой репортаж CNN.
Салиме е една от героините на фотографката Хода Афшар. На едно от изображенията тя стои в двора си, зад нея виси изпран килим. Дрехите ѝ, в наситени червени, розови и оранжеви шарки, напомнят на богатите на минерали пясъци на иранските острови Кешм и Ормуз, където самата земя сякаш сияе.
Auf den Inseln der Straße von Hormus gelten Winde als Unheilsboten. Fotografin Hoda Afshar macht sichtbar, wie alte Handels- und Machtverhältnisse bis heute nachwirken. https://t.co/XMJqBmEwUG— Frankfurter Allgemeine (@faznet) April 10, 2026
Афшар се връща на южните острови на Иран - Ормуз и Кешм - от 2015 г. насам. Тя снима пейзажа, местните жители и невидимите, почти мистични сили, които оформят живота там - ветровете, за които хората вярват, че са могъщи. Някои ветрове се смятат за безобидни, други — за вредни. Например вятърът, известен като "зар" (zār), според местните може да навлезе в тялото и да причини страдание или болест.
В портрета на Афшар маската на Салиме - с нарисувани гъсти вежди и мустак - е част от това вярване. Тя има за цел да измами духовете, като я представи като мъж. Смята се, че жените са по-уязвими към влиянието на "зар".
Hoda Afshar was just 23 when she decided to leave Iran after studying photography at university. Now she captures the revolution - some of humanity’s most profound struggles through her lens. Read her cover story for Wish Magazine online or in print today: https://t.co/aEgOdpWbW5 pic.twitter.com/D2ZZtotKOA— The Australian (@australian) June 1, 2023
Снимката е включена в книгата на Афшар от 2021 г. „Speak the Wind“ („Говори на вятъра“). Тя е една от десетките фотографии, оформени от напрежението между видимото и невидимото, между пейзажа и паметта, както и между човешкото тяло и силите, за които се вярва, че преминават през него.
Hoda Afshar's new series explores the people and landscape across the Strait of Hormuz – questioning the origin of religious beliefs. @fstop_Leipzig from 25 June: https://t.co/ABU9Pn4ryv pic.twitter.com/D6NqIdCAIJ— Aesthetica Magazine (@AestheticaMag) June 24, 2021
Около пет години по-късно, на фона на война между САЩ, Израел и Иран, тези острови, разпръснати през Ормузкия проток, са обхванати от напрежение. Военни кораби, продължаваща американска блокада и ирански мини, разпръснати в морето, сега заплашват водите около островите Ормуз и Кешм. А всичко това поставя общонстите, дълго време формирани от търговията и миграцията, в центъра на глобална криза.
Афшар описва островитяните край бреговете на Иран като „едни от най-гостоприемните и весели хора, които познавам“, толкова дълбоко свързани със земята, че дори един ден далеч от нея ги прави „неспокойни и болни“.
Семейството на Афшар все още живее на Кешм. През първата седмица на войната Иран заяви, че американско-израелски удар е поразил инсталация за обезсоляване на острова - жизненоважна артерия в район, който и без това страда от недостиг на вода. Фотографката чува от разстояние силното военно присъствие, бомбардировките, които, както казва неин роднина, „прорязват тялото ти като земетресение“.
В този контекст нейните образи сясаш вече носят нов заряд - на поетични портрети, разгърнати на фона на войната.
#InsightOfTheDay Hoda Afshar— Aesthetica Magazine (@AestheticaMag) August 28, 2022
"Half of the impact of the image comes from the story behind it." pic.twitter.com/YBskwy9n1A
Снимка: Мъж почива на дърво, където, според местните поверия, тези, които заспят отдолу, могат да бъдат обсебени, Хода Афшар
Вярванията в региона, свързани с ветровете, имат дълги исторически корени, обяснява тя. В продължение на векове тези острови са били кръстопът на империи, търговски пътища и култури. Ирански, арабски и европейски сили са предявявали претенции към тях. Бреговете им са приемали търговци, войници и мигранти, пътуващи между Източна Африка, арабския и индийския свят. А с тях пристигат езици, обичаи и вярвания. Тази история, предавана чрез устна памет, остава вградена в културната тъкан на островите, казва Хода. Тя обяснява, че много от жителите са от африкански произход, въпреки че тази идентичност често е прикривана или отричана и е оформена от дългогодишни социални йерархии.
Единствените хора, за които се смята, че са способни да преговарят с всеобхватните ветрове, да възстановят равновесието, са шаманите от африкански произход. В ритуалните събирания музиката, тамянът и движението създават пространство, където невидимото става за кратко осезаемо.
За Афшар „Говори на вятъра“ е свързано с проследяване на това как пейзажът, историята и тялото се оформят взаимно. „Виждате как връзката на хората с пейзажа определя как изглеждат“, казва тя. И допълва, че облеклото на жителите на острова е особено повлияно от пейзажа: „Много е очевидна връзката между двете". Тази връзка се простира отвъд материалните проявления. Смята се, че някои дървета на островите приютяват тези ветрове; да спиш под тях означава да рискуваш да бъдеш обладан.
Iranian-born, Melbourne-based Hoda Afshar examines the politics of photography in her images.— Aesthetica Magazine (@AestheticaMag) August 25, 2023
She uses the camera to give visibility to those who have been denied it, insisting on the humanity of her subjects.
Opens 2 September @ArtGalleryofNSW: https://t.co/dIUMKKM8CV pic.twitter.com/kCMzxwi2Iv
Серията на Афшар е портрет на място, където се натрупва история. И докато нови форми на насилие оформят настоящето, Афшар се връща към мисъл, която е в основата на целия ѝ проект - случилото се с едно място не изчезва просто така.
„Няма да изчезне", казва тя. „Историческата памет на едно място, на което се е случило нещо насилствено, остава. Завинаги."
