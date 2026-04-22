Посланиците на държавите от ЕС в Брюксел одобриха днес решенията за отпускане на 90 милиарда евро заем за Украйна и за разширяване на санкциите срещу Русия, съобщи говорител на Кипърското председателство на Съвета на ЕС. Той уточни, че в момента тече писмена процедура за завършване на този процес, която се очаква да приключи утре следобед, предаде кор. на БТА Николай Желязков.

По-рано Киев заяви, че очаква средствата да бъдат отпуснати в следващите дни. „В момента няма никакви пречки, а дори и изкуствените бариери бяха премахнати”, заяви външният министър Андрий Сибига, като подчерта, че ЕС може да действа още тази седмица.

Украйна възобновява транзита на руски петрол към Европа

Заемът беше блокиран от Унгария заради спирането на транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба”, което предизвика напрежение със Словакия и Будапеща – страни, силно зависими от този маршрут. Унгария сигнализира, че ще отмени ветото си, след като доставките бъдат възстановени.

Украйна вече поднови транспортирането на руски петрол към Европа след приключване на ремонтите по „Дружба”, повреден при руска атака. Унгарската компания MOL е поискала доставка на около 100 000 тона петрол към Унгария и Словакия.

Възобновяването на транзита се разглежда като ключов фактор за отпушване на европейската помощ, задържана досега от унгарския премиер Виктор Орбан, който използваше въпроса като средство за натиск върху Киев.

Украинският президент Володимир Зеленски не крие критиките си към държавите от ЕС, които продължават да купуват руски петрол и газ – основен източник на приходи за Москва във войната.

„Очакваме договореност в рамките на 24 часа. Надявам се всичко да мине добре и всички пречки да бъдат премахнати”, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Редактор: Мария Барабашка