Украйна изрази надежда, че България ще запази последователната си подкрепа за Киев, въпреки политическите промени у нас. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига.

„Искаме да вярваме, че добросъседските отношения ще бъдат запазени и че позицията на София ще остане неизменна - от подкрепата за териториалната цялост до европейската интеграция на Украйна“, подчерта той. Сибига допълни, че всички държави членки на ЕС имат ангажименти в рамките на общата външна политика и Киев разчита на сътрудничество в тази посока.

Изявлението идва на фона на призиви от украинска страна Румен Радев да не възпрепятства европейската подкрепа за Украйна, след като държавният глава се обяви за диалог с Москва. Политическата ситуация в България предизвиква внимание и заради резултатите от последните избори, които породиха опасения в Киев относно бъдещата позиция на страната.

Радев нееднократно се е противопоставял на изпращането на оръжие за Украйна - позиция, която го отличава от повечето съюзници в НАТО, но в същото време е заявявал, че няма да блокира решения на ЕС чрез вето.

Междувременно в Киев приемат с облекчение отслабването на влиянието на унгарския премиер Виктор Орбан, тъй като очакват това да улесни приемането на ключови решения, включително заем от 90 млрд. евро за Украйна и нови санкции срещу Русия. От своя страна Кремъл също коментира политическата ситуация у нас, като говорителят Дмитрий Песков заяви, че Москва гледа „положително“ на усилията за подобряване на отношенията с България.