Най-малко три кораба бяха атакувани в Ормузкия проток, предаде "Ройтерс", като се позова на британските въоръжени сили. Това най-вероятно ще затрудни продължаването на мирните преговори в Пакистан за трайно спиране на огъня между САЩ и Иран.

По-рано беше съобщено, че иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е атакувал контейнеровоз, плаващ под либерийски флаг с огнестрелно оръжие и ръчни противотанкови гранатомети североизточно от Оман. Нанесени са щети, но няма пострадали.

Капитанът на кораба съобщи, че към него се е приближил малък военен плавателен съд на КГИР, въоръжен с оръдия. Впоследствие по контейнеровоза бил открит огън. Всички членове на екипажа са невредими. Източници от морската сигурност посочиха, че на борда на малкия ирански кораб имало трима души. Капитанът на контейнеровоза, управляван от гръцка компания, съобщи, че не е получил предупреждение по радистанцията преди самия инцидент и корабът първоначално бил уведомен, че има разрешение да премине през протока.

Иран започна атаки срещу плавателни съдове, които искат да преминат през Ормузкия проток

При втората атака Британската организация за морски търговски операции (ЮКМТО) съобщи, че друг контейнеровоз е бил подложен на обстрел на около осем морски мили западно от Иран. По кораба, плаващ под панамски флаг, няма щети, а членовете на екипажа са в безопасност.

По трети контейнеровоз е бил открит огън на около осем морски мили западно от Иран, докато преминавал през Ормузкия проток. По съда, плаващ под либерийски флаг, няма повреди, спрял е в морето и екипажът му е в безопасност, съобщиха официални представители на морската сигурност.

Техеран ограничи движението на кораби през протока, първо като ответна мярка срещу американско-израелските бомбардировки, а след това в отговор на американската блокада на иранските пристанища. Преди началото на войната в Близкия изток на 28 февруари по този морски път обикновено преминаваше около 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. До трите атаки се стига и дни след като американските сили задържаха плавателни съдове, свързани с Иран, включително с петролната търговия на Ислямската република.

Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще продължат за неопределен срок споразумението с Иран, което щеше да изтече днес, за да дадат време на властта в Техеран да излезе с „единно предложение“ преди евентуални преговори. Иран засега не е потвърдил официално, че също ще продължи да спазва примирието, отбелязва АП.

