Британските въоръжени сили съобщиха, че две канонерки на иранската Революционна гвардия са открили огън по танкер, преминаващ през Ормузкия проток, предаде АП. Това стана, след като Иран наложи отново ограничения върху плаването в жизненоважния морски път. Британската служба за морски търговски операции съобщи, че танкерът и екипажът са в безопасност. Тя обаче не идентифицира плавателния съд, нито посочи дестинацията му.

Британски контейнеровоз е ударен от снаряд в Ормузкия проток

Иран обяви по-рано в събота, че отново налага рестрикции в протока в отговор на блокадата на САЩ срещу ирански кораби и пристанища. Още от началото на продължаващата вече седем седмици война Иран не позволява на кораби да прекосяват протока, с изключение на тези, които получат специално разрешение.

По-късно Индия информира за два атакувани кораба, плаващи под нейн флаг и превозващи суров нефт, докато са се опитвали да преминат през Ормузкия проток.

Иранският посланик в Индия Мохамад Фатхали е бил извикан в индийското външно министерство, където се е срещнал с министъра на външните работи на страната Викрам Мисри.

Мисри подчерта, че Индия е разтревожена заради нападението срещу двата кораба, плаващи под индийски флаг в Ормузкия проток. Министърът настоя също така иранския посланик да уведоми властите в Техеран относно становището на индийската страна и призова Иран да започне отново да улеснява в най-кратки срокове безопасното преминаване на кораби през протока, чиято крайна дестинация е Индия.

Редактор: Станимира Шикова