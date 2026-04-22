Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) задържаха два кораба в Ормузкия проток. Причината - нарушение на международното морско право. Плавателните съдове бяха пренасочени към иранския бряг, съобщи полуофициалната агенция "Тасним", цитирана от "Ройтерс".

В изявление КГИР посочи, че корабите, които назова като „Франческа“ и „Епаминодес“, са били задържани за „извършване на дейност без необходимото разрешение и манипулиране на навигационните системи“. Те добавиха, че това е застрашило морската сигурност.

По-рано беше съобщено, че три кораба са били атакувани в Ормузкия проток. Първият контейнеровоз е бил атакуван от КГИР, като е плавал под либерийски флаг североизточно от Оман. Вторият беше подложен на обстрел близо до Западен Иран и е плавал под панамски флаг. Третият също е бил атакуван около западната част на Иран и е плавал под либерийски флаг. И при трите нападения няма данни за жертви и ранени.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова