За американците такива цени са шокиращи
Цените на горивата в някои части на САЩ достигнаха нивата на европейските. В Калифорния вече плащат средно над 6 долара за галон бензин. Това е около 1.40 евро на литър.
Във вътрешността на страната цените са по-ниски, но пак значително се увеличиха заради кризата с Ормузкия пролив. За американците такива цени са шокиращи.
Иран: 500 долара на месец струва войната на всяко американско семейство
За двата месеца, откакто Израел и Съединените щати атакуваха Иран, цените на горивата са се повишили с 44%. Това е значително повече от ръста в Европа, въпреки че САЩ са най-големият производител на суров петрол.Редактор: Никола Тунев
