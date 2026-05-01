Цените на горивата в някои части на САЩ достигнаха нивата на европейските. В Калифорния вече плащат средно над 6 долара за галон бензин. Това е около 1.40 евро на литър.

Във вътрешността на страната цените са по-ниски, но пак значително се увеличиха заради кризата с Ормузкия пролив. За американците такива цени са шокиращи.

Иран: 500 долара на месец струва войната на всяко американско семейство

За двата месеца, откакто Израел и Съединените щати атакуваха Иран, цените на горивата са се повишили с 44%. Това е значително повече от ръста в Европа, въпреки че САЩ са най-големият производител на суров петрол.

