На изборите хората наказаха всички партии от последните 5 години, които формираха неустойчиви правителства. Веднъж на 25 години те правят зачистване на политическия пейзаж. Румен Радев имаше последователна линия по отношение на статуквото, а през тези 5 години основният въпрос в обществото беше как да се премахне то. Това каза Сергей Станишев, бивш премиер и член на Изпълнителното бюро на БСП, в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите му еднопартийното управление създава много високи очаквания и носи голяма отговорност, защото когато имаш такова мнозинство, трябва да покажеш резултати.

„А проблемът на „Прогресивна България” е, че е току-що създадена формация от много разнородни хора, които не са сплотени и нямат политически профил. Радев взе гласове от всички партии, но очакванията на избирателите например на „Възраждане” са едни, тези на БСП други, на ГЕРБ трети”, подчерта Станишев.

Резултатът на „Прогресивна България” буди уважение в ЕС, защото там ценят демократичната легитимност, коментира още той.

„Все повече се говори за това, че ЕС трябва да участва в намирането на политическо решение на войната в Украйна. Европа трябва да участва в политическо регулиране и да намери баланса, така че да се установи не примирие, а траен мир. Позицията на българското правителство не е в асинхрон с тази линия”, коментира още Станишев.

Сергей Станишев: Европа изостава икономически заради липсата на дълбоки реформи

Относно вътрешната политика бившият премиер заяви, че през последните 5 години всички партии, които бяха в управлението и гласуваха бюджети, тръгнаха да увеличават пенсиите, доходите, администрацията, без да има ресурс за това. „Стигна се до ситуация на твърде бързо увеличаване на дълга. Опасно е да прегряваш икономиката с още и още публичен ресурс и да влизаш в дефицит. Това става така, защото се мисли краткосрочно - как да се изкара тази година и как да се спечелят поредните избори”, категоричен бе Станишев.

Според него изходът пред „Прогресивна България” е само един – орязване на разходи, за да се вместим в по-приемлив дефицит. „Когато имаш прекалено висок дълг, трябва да го обслужваш и все по-голяма част от самия бюджет започва да ти отива само за плащане на лихви или за връщане на главница”, обясни Станишев и допълни, че трябва да има преглед на разходите в администрацията и структурни реформи.

По думите му трябва да има структурни мерки, които да прегледат цялата верига, но проблемът е, че те не дават бърз резултат. „Затова трябва да има наситено, честно говорене и обясняване на реалната ситуация пред хората, а тук „Прогресивна България” имат проблем – нямат говорители”, категоричен бе Станишев и допълни, че новите управляващи имат много слаба комуникация и не обясняват добре какво правят.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова