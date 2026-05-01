Албанският премиер Еди Рама обяви, че концерт на противоречивия американски рапър Кание Уест ще се състои в Тирана на 11 юли, въпреки нарастващите критики заради негови антисемитски изказвания. Рама публикува видео във Facebook с участието на изпълнителя, известен и като Йе, придружено с краткото съобщение: „11 юли в Тирана“.

От правителството уточниха, че събитието няма да бъде финансирано от държавни институции, но отказаха да коментират защо премиерът го популяризира, въпреки че редица концерти на Уест в Европа и Австралия бяха отменени заради скандали. Министерството на културата заяви, че концертът ще се финансира чрез продажба на билети, като институциите ще съдействат за организацията му. „Наше задължение е да подкрепяме събития, които носят ползи за туризма и икономиката“, посочиха от ведомството, добавяйки, че концертът ще има „изключително въздействие“ върху популяризирането на страната.

Кание Уест обаче е обект на сериозни критики. Наскоро му беше забранено да влиза във Великобритания заради антисемитски изказвания и песен, озаглавена „H*il H*tler“, а негово участие в Лондон беше отменено. Концерт в Полша също отпадна, а Австралия му забрани достъп още през 2025 г.

Решението за концерта в Албания предизвика остри реакции. Правозащитничката Сидорела Ватникай каза, че подобно събитие е „изключително проблематично“, защото „легитимира човек, който често използва популярността си, за да оправдава и прославя нацизма“.

Председателят на Асоциацията на журналистите в Албания Иса Мизирай също разкритикува премиера. „Не е ясно защо министър-председателят решава да провокира обществото, като популяризира Кание Уест“, посочи той, припомняйки, че Рама по-рано е демонстрирал подкрепа за Израел, а сега рекламира артист, обвиняван в антисемитизъм и възхвала на Хитлер.

Самият Уест обяснява част от изказванията си с биполярното си разстройство. Той публикува извинение, в което заявява, че „не е нацист, нито антисемит“.

