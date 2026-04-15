Рапърът Кание Уест отложи планирания си концерт в Марсилия, Франция, като посочи нарастващите противоречия и политическия натиск като причина, съобщи АФП.

Концертът, насрочен за 11 юни на стадион „Велодром“, предизвика засилваща се критика от страна на френските власти. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунез заяви, че е „твърдо решен“ да попречи на провеждането на събитието, а кметът на Марсилия Бенуа Паян подчерта, че изпълнителят „не е добре дошъл“.

Припомняме, че по-рано този месец на изпълнителя му беше отказана виза за Великобритания заради повтарящи се антисемитски изказвания, което доведе и до отмяната на участията му на фестивала Wireless в Лондон. Британският премиер Киър Стармър заяви, че Уест „никога не е трябвало да бъде канен“ за главна звезда на фестивала, потвърждавайки позицията на правителството срещу антисемитизма.

В публикация в социалната мрежа Х Уест заяви, че е решил „да отложи концерта си в Марсилия до второ нареждане“, като добави, че не иска да поставя феновете си „в центъра“ на ситуацията.

Редактор: Дарина Методиева