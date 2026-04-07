Британското правителство е забранило на американския рапър Кание Уест да влезе в страната с мотива, че присъствието му няма да е в интерес на общественото благо, съобщи в социалната мрежа Х репортерът на "Би Би Си" Ник Иърдли, цитиран от "Ройтерс".

Новината идва след нарастващата критика по повод на ангажирането на Уест като водещ изпълнител на музикалния фестивал "Уайърлес" (Wireless) в Лондон.

Кание Уест ще има концерт в Европа за първи път от десетилетие

Кание Уест, известен вече като Йе, е критикуван в миналото за антисемитски изказвания и възхваляване на нацизма, което на няколко пъти стана причина за блокирането на профилите му в социалните медии, включително и в Екс.

По-рано световните агенции съобщиха, че Кание Уест, чието очаквано участие във фестивала "Уайърлес" в Лондон предизвика полемика заради антисемитските му изказвания през последните години, е казал, че е готов да се срещне с представители на британската еврейска общност.



"Моята цел е да дойда в Лондон и да представя шоу за промяна, носейки единство, мир и любов чрез моята музика", пише 48-годишният изпълнител в статия, озаглавена "Към онези, които съм наранил" и публикувана във в. "Уолстрийт джърнъл", отбелязва АФП.

"Знам, че думите не са достатъчни. Ще трябва да покажа промяната чрез действията си", продължава бившият съпруг на риалити звездата Ким Кардашиян, допълвайки, че е готов да се срещне с членове на еврейската общност във Великобритания, за да "ги изслуша".

Кание Уест под обстрел: Шокиращи разкрития от бивша асистентка в гражданско дело

През последните години Йе загуби много фенове и няколко търговски договора след антисемитски и расистки изказвания. През 2023 г., например, той каза, че "обожава нацистите", а през май 2025 г. издаде песен, озаглавена Heil Hitler.

"Не моля за съчувствие, нито за привилегии, макар че се надявам да заслужа вашето опрощение", пише още Йе, позовавайки се на биполярното си разстройство, за да оправдае расистките си изказвания.

Съобщението, че той ще бъде водещ изпълнител в три поредни вечери на фестивала "Уайърлес" от 10 до 12 юли в Лондон предизвика възмущение, като дори премиерът Киър Стармър определи присъствието му като "пораждащо дълбока тревога".

Няколко представители на еврейски организации и кметът на Лондон Садик Хан протестираха срещу посещението му. Спонсори на фестивала, сред които Pepsi и Diageo, обявиха, че се оттеглят от събитието.

Австралия може да откаже виза на Кание Уест

Генералният директор на Festival Republic, Мелвин Бен, обаче потвърди поканата си, призовавайки към "прошка".

Въпреки противоречията, Йе продължава да е обект интерес и има планирани изяви през юни в Нидерландия и Марсилия, Франция, където идването му също предизвиква критики, припомнят осведомителните агенции.

