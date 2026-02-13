Рапърът Кание Уест, който се представя като Йе, ще изнесе концерт в Европа, който според организаторите е първата му изява на Стария континент от повече от десетилетие, предаде ДПА.

Рапарът ще излезе на сцена на футболния стадион GelreDome в нидерландския град Арнем на 6 юни, след което ще бъде и в Реджо Емилия, Италия, на 18 юли.

Австралия може да откаже виза на Кание Уест

Рапърът беше водещ изпълнител на фестивала „Гластънбъри" през 2015 г., по време на който изпълни любими на феновете песни като Power, Stronger и Black Skinhead, но трябваше да прекъсне изпълненията си заради нахлуване на сцената. През 2020 г. той се присъедини към хоровата госпъл формация Sunday Service Collective в Париж като част от Седмицата на модата в града.

Уест публикува извинение в американския вестник „Уол стрийт джърнъл", с което обяви, че съжалява за редица изказвания за нацистите, Адолф Хитлер и евреите. Заяви, че не моли за „съчувствие или опрощение“, а иска да заслужи прошка от обществеността. Той се извини и на чернокожото общество, като каза, че ги е разочаровал, и добави, че автомобилна катастрофа преди 25 години е довела до диагностицирането му с биполярно разстройство.

Кание Уест призна, че има аутизъм

Кание Уест разказа, че в началото на 2025 г. изпаднал в четиримесечен период на психотично, параноично и импулсивно поведение, което разрушило живота му.

През май миналата година Йе издаде сингъл, озаглавен Heil Hitler, и беше критикуван за публикуването на антисемитски туитове, припомня ДПА. Компанията „Адидас", производител на маратонките с неговата марка Yeezy, прекрати отношенията си с рапъра през 2022 г. и дари над 150 милиона щатски долара на организации, борещи се срещу омразата, припомни ДПА.

Кание Уест под обстрел: Шокиращи разкрития от бивша асистентка в гражданско дело

Изпълнителят има три сингъла, достигнали първото място в класацията на Великобритания, и три албума, достигнали върха в британския чарт. Рапърът е известен с песни като Black Skinhead, Gold Digger и Stronger.

Предварителната продажба на билети за концерта му в Нидерлания ще започне утре, 12 февруари, а общата продажба - на 13 февруари, информира ДПА. „Очакваме с нетърпение да посрещнем Йе. Това е събитие от международен мащаб и специален момент за нидерландската публика, очакваме значителен интерес“, каза представител на стадиона, който ще бъде домакин на концерта, цитиран от ДПА.

