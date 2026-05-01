Шимпанзето Ю Хуей, което е един от питомците на тематичния парк в китайския град Чунцин, придоби ново умение - вдяване на конец в игла. Животното се превърна в интернет сензация, след като бяха публикувани видеа, на които мете пода, пере дрехи със сапун и четка и дори си реже ноктите. Клиповете, които набраха популярност в социалните мрежи - му спечелиха милиони почитатели.

Шимпанзето може да използва клечки за хранене и дори да прави лицеви опори. А тази година Ю Хуей е придобил и ново умение - вдяване на конец в игла, съобщиха от ръководството на тематичния парк.

На 24-годишна възраст Ю Хуей е в разцвета на силите си и в прекрасна физическа форма, а освен това впечатлява и с уникални когнитивни способности, твърдят гледачите му.

Редактор: Станимира Шикова