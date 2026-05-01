Наблюдава се сериозно колебание на цените на петрола, защото няма ясна видимост колко дълго ще продължи конфликтът в Близкия изток, нито колко трудно ще бъде възстановяването след него. Това коментира енергийният експерт Костанца Рангелова в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите ѝ колкото по-дълго продължава затварянето на Ормузкия проток, толкова по-дългосрочни ще бъдат и последствията за глобалния пазар.

„Има доста механизми, които помогнаха да се абсорбира шока, но не всички от тях са устойчиви във времето. Колкото по-дълго продължава този шок, толкова по-дългосрочен ще е и ефектът върху цената. Шокът е изключително голям за азиатските държави, които са много по-зависими от този петрол, който излиза от Близкия изток. Там има и локдауни, и намаление на присъствената работа, както и много сериозно увеличение на цените, като се наблюдава и голямо свиване на потреблението”, коментира експертът.

Ескалация на напрежението: Техеран заплаши САЩ с „дълги и болезнени удари“

Според журналиста Ангел Петров и двете страни в конфликта - САЩ и Иран, смятат, че могат да си позволят да издържат още известно време. „В американския случай това се видя много ясно в коментарите на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Първо имаше едно изслушване пред Камарата на представителите, после пред Сената. В това пред Сената той каза „Часовникът на войната е спял, защото има прекратяване на огъня. Оставете ме намира, минали са само два месеца”, посочи журанлистът и допълни: „Преди два месеца Тръмп казваше четири до шест седмици максимум и дори режимът пада”.

По отношение на иранската страна Петров заяви, че според различни оценки Иран може да издържи още седмици в условията на сегашната блокада.

