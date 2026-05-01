Ескалация на напрежението: Техеран заплаши САЩ с „дълги и болезнени удари"
Израел задържа 20 кораба със 175 активисти от флотилията за Газа (ВИДЕО)
Ще доведе ли спорът за ядрената програма до нов етап в конфликта между САЩ и Иран?
Кризата в Близкия изток: Спор около иранското предложение за мир
Иран предлага край на блокадата на Ормузкия проток срещу запазването на ядрената си програма
По-високи цени на пластмасовите продукти
Според експерти се наблюдава сериозно колебание на цените на петрола
Наблюдава се сериозно колебание на цените на петрола, защото няма ясна видимост колко дълго ще продължи конфликтът в Близкия изток, нито колко трудно ще бъде възстановяването след него. Това коментира енергийният експерт Костанца Рангелова в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите ѝ колкото по-дълго продължава затварянето на Ормузкия проток, толкова по-дългосрочни ще бъдат и последствията за глобалния пазар.
„Има доста механизми, които помогнаха да се абсорбира шока, но не всички от тях са устойчиви във времето. Колкото по-дълго продължава този шок, толкова по-дългосрочен ще е и ефектът върху цената. Шокът е изключително голям за азиатските държави, които са много по-зависими от този петрол, който излиза от Близкия изток. Там има и локдауни, и намаление на присъствената работа, както и много сериозно увеличение на цените, като се наблюдава и голямо свиване на потреблението”, коментира експертът.
Според журналиста Ангел Петров и двете страни в конфликта - САЩ и Иран, смятат, че могат да си позволят да издържат още известно време. „В американския случай това се видя много ясно в коментарите на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Първо имаше едно изслушване пред Камарата на представителите, после пред Сената. В това пред Сената той каза „Часовникът на войната е спял, защото има прекратяване на огъня. Оставете ме намира, минали са само два месеца”, посочи журанлистът и допълни: „Преди два месеца Тръмп казваше четири до шест седмици максимум и дори режимът пада”.
По отношение на иранската страна Петров заяви, че според различни оценки Иран може да издържи още седмици в условията на сегашната блокада.
Редактор: Ивета Костадинова
