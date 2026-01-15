Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп временно преустанови обработката на визи за граждани от 75 държави, като част от засилената политика срещу имиграцията, съобщи в сряда говорител на Държавния департамент, цитиран от Reuters.

Мярката ще влезе в сила на 21 януари и ще засегне кандидати от страни в Латинска Америка – сред които Бразилия, Колумбия и Уругвай, от Балканите – Босна и Албания, от Южна Азия – Пакистан и Бангладеш, както и от редица държави в Африка, Близкия изток и Карибския басейн.

Държавният департамент започва „пълен преглед“ на всички политики, правила и насоки, за да гарантира „най-високо ниво на проверка и оценка“ на кандидатите за американски визи.

В документа се посочва, че има индикации, че граждани от част от тези държави са се възползвали от социални помощи в САЩ. „Кандидатите от тези страни са с висок риск да се превърнат в тежест за публичните финанси и да прибягват до местни, щатски и федерални ресурси“, се казва в телеграмата.

Решението не засяга туристическите визи, които са предмет на особено внимание предвид факта, че САЩ ще бъдат домакин на Световното първенство по футбол през 2026 г. и Олимпийските игри през 2028 г. Мярката следва директива от ноември, с която американските дипломати бяха инструктирани да гарантират, че кандидатите за визи са финансово самостоятелни и няма да разчитат на държавни субсидии по време на престоя си в страната.

Обработката на имигрантски визи от споменатите 75 държави ще бъде спряна, докато не приключи преоценката на процедурите.

Държавният департамент съобщи, че от встъпването на Тръмп в длъжност са били отнети над 100 000 визи. Въведени са и по-строги правила за издаване на нови документи, включително разширен контрол на профилите в социалните мрежи и по-задълбочен скрининг на кандидатите.

Президентът обоснова твърдия си подход с нуждата от по-строг контрол след годините на високи нива на нелегална имиграция по времето на администрацията на Джо Байдън. През ноември той дори заяви, че е готов „постоянно да замрази“ миграцията от редица развиващи се държави след стрелба близо до Белия дом, извършена от афганистански гражданин.

Пълен списък на засегнатите държави

Сред страните, за които ще важи временното спиране на обработката на имигрантски визи, са:

Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Бахамите, Бангладеш, Барбадос, Беларус, Белиз, Бутан, Босна и Херцеговина, Бразилия, Камбоджа, Камерун, Кабо Верде, Колумбия, Демократична република Конго, Куба, Доминика, Египет, Еритрея, Етиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Хаити, Иран, Ирак, Кот д’Ивоар, Ямайка, Йордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Ливан, Либерия, Либия, Северна Македония, Молдова, Монголия, Черна гора, Мароко, Мианмар, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Република Конго, Русия, Руанда, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, Сенегал, Сиера Леоне, Сомалия, Южен Судан, Судан, Сирия, Танзания, Тайланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

Редактор: Цветина Петкова