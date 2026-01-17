Това лято пътуването към гръцките курорти отново ще минава през две добре познати предизвикателства – интензивния трафик край Кресна и по-високите ТОЛ такси в Гърция. Макар строителните дейности по обходния път да са започнали, те няма да приключат до активния летен сезон, а задръстванията в района се очаква да се повторят.

Кресна, която се превърна в символ на кошмарния трафик през миналото лято, отново ще бъде сериозно натоварена, особено в посока Гърция. Очакванията са автомобилният поток към южната ни съседка да бъде изключително интензивен и през предстоящите месеци.

По-различна е ситуацията отвъд границата, където от началото на годината ТОЛ таксите по гръцките магистрали са повишени с около 20%. Увеличението е резултат от годишна корекция спрямо инфлацията, заложена в концесионните договори.

Гръцките фермери вдигат блокадите по пътищата и границите

За туристите обаче поскъпването не представлява сериозен проблем. Повечето българи, тръгнали на море, плащат ТОЛ таксите сравнително рядко, а увеличението от около едно евро не се възприема като фактор, който би отказал пътуване.

По-различно е положението за хората, които преминават границата ежедневно. Георги Манов от Петрич работи в Гърция и минава през ТОЛ пункта край Промахон по два пъти на ден.

„Когато пътуваш всеки ден, се усеща веднага. Таксата беше 1,90 евро, а сега е 2,40. Не е проблем за туристите, но за нас, които минаваме по 26 дни в месеца, е разход, който се натрупва“, споделя той.

Ако преди години таксата е била 2,20 евро, а след това е намалена, сега отново е увеличена, което според местните работещи в Гърция се отразява осезаемо на месечните разходи.

Въпреки това Гърция остава водеща лятна дестинация за българите. Нито задръстванията край Кресна, нито поскъпването на ТОЛ таксите изглеждат способни да откажат туристите.

По-високи пътни такси по основните магистрали в Гърция

Пътуване по цялото протежение на магистрала „Егнатия одос“ – от Игуменица до турската граница – вече струва 30,45 евро при 24,45 евро досега. Подобни маршрути обаче рядко се използват от българските туристи, което обяснява защо увеличението не предизвиква сериозно недоволство.

Въпреки появилите се спекулации и конспиративни теории за целта на поскъпването, официалната причина остава инфлационната корекция. А за повечето българи решението е ясно – Гърция остава предпочитаната дестинация и това лято.