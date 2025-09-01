Израелски ученици излязоха днес на протест с искане за освобождаване на заложниците в Газа и мирно споразумение, предаде ДПА. Така новата учебна година в страната започна новата учебна година със стачка.

Кръстовище на оживен път в северната част на страната беше блокирано от стотици деца и ученици, които призоваха за сключване на сделка между Израел и "Хамас", съгласно която да бъдат освободени останалите заложници, държани на палестинската територия, съобщи израелският новинарски уебсайт YNet.

Младежи, участващи в демонстрациите, държаха плакати с надпис: "Няма да има образование без заложниците".

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици. Вестник "Таймс ъв Израел" съобщи, че деца от десетки училища са отказали да влязат в клас в знак на протест срещу продължаващите сражения в ивицата Газа.

Съобщава се, че млади хора са блокирали входовете на училищата си, включително и в Тел Авив. Според вестник "Аарец" 17 училища в централната част на Израел са засегнати от протестните действия. Изданието заяви, че около 100 ученици са се събрали на Площада на заложниците в Тел Авив, където след атаката на 7 октомври 2023 г. бяха организирани редица шествия и протести.

"Решихме да стачкуваме, за да покажем солидарност със заложниците просто защото те са израелци – също като нас. Същата солидарност, която скоро ще ни позволи да дадем най-хубавите години от живота си на страната", заяви един от протестиращите, цитиран от изданието.

