План за Ивицата Газа след войната, формулиран от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, циркулира през последните дни, съобщи Washington Post, позовавайки се на документa, с който вестникът се е запознал. Според него Газа ще бъде поставена под опеката на САЩ в продължение на десет години.

Планът, наречен "Доверие за възстановяване, икономическо ускорение и трансформация на Газа" (GREAT), е разработен от няколко израелци, които са участвали в създаването на Хуманитарната фондация за Газа. В доклада се добавя, че финансовото планиране е било извършено от екип на "Бостън кънсълтинг груп".

Планът на администрацията предвижда Газа да се превърне в туристически курорт и център за високотехнологично производство.

Според Washington Post жителите на Газа ще бъдат временно преместени, чрез доброволно заминаване в друга страна или в ограничени, охранявани зони в анклава по време на възстановяването.

Докладът добавя, че на жителите на Газа, които притежават земя, ще бъде предложен цифров токен в замяна на правата за разработване на тяхната собственост, като същевременно ще им бъде дадена възможност да го използват за финансиране на нов живот другаде или да го обменят за апартамент.

Всеки жител на Газа, който избере да напусне, ще получи 5000 долара в брой и субсидии, които да покрият четири години наем и една година храна.

Основните елементи на плана са разработени, за да реализират визията на Тръмп за "Ривиера на Близкия изток".

"Подготвяме много всеобхватен план за утрешния ден в Газа. Много хора ще видят колко е солиден и добронамерен е той и как отразява хуманитарните мотиви на президента Тръмп в този случай“, заяви американският пратеник Стив Уиткоф пред Fox News преди политическата среща относно Газа, която се проведе миналата седмица.

Aмериканският президент беше предложил по-рано САЩ да поеме пълния контрол над Газа, както и трайното изселване на палестинците от крайбрежната територия. След глобален протест и след като планът беше определен като „етническо прочистване“ от ООН и други експерти, първоначалната рамка на идеята беше изоставена.

Редактор: Цветина Петкова