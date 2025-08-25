Най-малко 15 души са убити при два израелски удара по болница в южната част на Газа, според медицински комплекс „Насер“. Сред жертвите са и четирима журналисти от няколко медии. При атаката има и много ранени, съобщи CNN.

Убитите журналисти са Мохамад Салама, оператор от "Ал Джазира", Хусам Ал-Масри, който е бил оператор и подизпълнител на "Ройтерс", и Мариам Абу Дага, която е работила с "Асошиейтед прес". Моат Абу Таха, журналист на свободна практика, също е бил убит при удара, добавят от болницата.

La giornalista Mariam Abu Daka è stata appena uccisa a Gaza. Un’altra voce ridotta al silenzio, un altro crimine contro chi documenta la verità. pic.twitter.com/NcCCSl0CFM — Patrickzaki (@patrickzaki1) August 25, 2025

Организацията за гражданска защита на Газа съобщи, че един от членовете на екипа им също е загинал при нападението.

Първият удар по болницата е бил нанесен на четвъртия етаж на медицинския комплекс „Насер“ в понеделник сутринта, съобщи палестинското Министерство на здравеопазването. Втората атака е била малко по-късно, като при нея са пострадали екипи на спешна помощ.

An Al Jazeera journalist is among 15 Palestinians killed in an Israeli attack on the Nasser hospital in Khan Younis, southern Gaza. At least three other journalists were killed in the attack. pic.twitter.com/2RWfbXDSJH — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 25, 2025

Видео от мястото на инцидента показва д-р Мохамад Сакер, говорител на болницата и началник на едно от отделенията, да държи напоена с кръв кърпа след първия удар, когато друга експлозия разтърсва сградата.

Камера на живо от телевизия "Ал Гад" показва екипи на спешна помощ на повредено стълбище в болницата, когато втората атака удря сградата.

Атаката идва две седмици след като шест журналисти, включително четирима от "Ал Джазира", бяха убити при израелска атака, близо до болница „Ал Шифа“ в град Газа.

Службата на ООН за правата на човека осъди нападението, наричайки го тежко нарушение на международното право, съобщи Би Би Си.

Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че Анас ал-Шариф - известен репортер на" Ал Джазира", е „служил като ръководител на терористична клетка в Хамас“.

Комитетът за защита на журналистите (CPJ), водеща организация, която насърчава свободата на печата, заяви, че Израел не е предоставил доказателства в подкрепа на твърденията си.

⇒ По данни на Палестинския синдикат на журналистите над 240 палестински журналисти са били убити от израелски огън в Газа от началото на войната на 7 октомври 2023 г., съобщава "Ройтерс".

Израел от своя страна отрича умишленото нападение срещу журналисти, като заявава, че много от убитите при израелските въздушни удари са били членове на ислямистки войнствени групировки, работещи под прикритието на пресата.

Редактор: Цветина Петрова