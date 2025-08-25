Израелската армия нанесе въздушни удари срещу столицата на Йемен Сана. Атаката е в отговор на предприетия по-рано от йеменските хути ракетен удар срещу международното летище на Израел близо до Тел Авив. Властите в Сана съобщават за шест жертви и десетки ранени.

Двете страни си разменят удари вече повече от година заради продължаващата война в Ивицата Газа.

Междувременно Израел подложи на масирани удари в неделя и предградията на град Газа и се закани да продължи офанзивата си, която предизвиква тревога в чужбина и недоволство в страната.