Председателката на Международния комитет на Червения кръст (МКЧС) Миряна Сполярич предупреди, че няма да е възможно да се осигури безопасността на хората при масова евакуация на град Газа.

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица, като целта ѝ е да унищожи палестинското движение „Хамас“ след близо 23 месеца война, докато се сблъсква със световното възмущение заради глада в обсадения анклав.

„При настоящите условия масовата евакуация на град Газа по безопасен и достоен начин е невъзможна“, заяви Сполярич. Според нея тя би предизвикала масово разселване на населението, което никой друг район в ивицата не е способен да поеме, на фона на силен недостиг на храна, подслон и медицински консумативи.

Израелска атака по болница в Газа, убити са журналисти (ВИДЕО+СНИМКА)

Израелските военни заявиха, че „ще продължат да подкрепят хуманитарните усилия, наред с продължаващите операции срещу терористичните организации в ивицата Газа, за да защитят държавата Израел“. Тел Авив призова цивилните да напуснат южната част на палестинския анклав.

Мнозина в град Газа няма да могат да изпълнят заповедите за евакуация, защото гладуват, защото са болни или ранени, допълни Сполярич.

Международното хуманитарно право изисква от Израел да гарантира, че цивилните ще имат достъп до подслон, безопасност и храна, когато бъдат издадени заповеди за евакуация.

Редактор: Цветина Петкова