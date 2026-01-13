В Бургас ще заработи първата детска болница у нас. Окончателната структура на лечебното заведение беше одобрена с решение на Министерския съвет миналата седмица. Болницата ще носи името „Света Анастасия” и ще разполага със 142 легла. Предстои окончателно да се сформира екип.

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

Сградата беше построена за две години. Апаратурата и обзавеждането са изключително модерни.

Ще има 26 отделения и клиники и ще се предлага лечение по 27 специалности, обясни Тони Щилиянова, ръководител „Връзки с обществеността” на болницата.

Тя обясни още, че създаването на лечебното заведение е част от един много по-голям проект за интегрирана здравна грижа, в който влизат 18 общини от 3 области – Бургаска, Ямболска и Сливенска.