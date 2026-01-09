Правителството одобри създаването на нова многопрофилна детска болница в Бургас. Лечебното заведение ще носи името „Св. Анастасия“ и ще бъде изградено по актуализиран проект, който отчита промените, настъпили по време на подготовката му.

Причината за преработката на проекта са забавяния, свързани с обжалване на обществени поръчки, както и промени в планираната структура и броя на болничните легла. В резултат параметрите на бъдещата болница са адаптирани към реалните нужди и възможности за изпълнение.

Аутизъм: Защо ранната диагноза променя живота на децата?

Според обновения план детската болница ще предлага лечение по 27 медицински специалности в 26 отделения и ще разполага със 142 легла. Целта е да се осигури навременна и качествена болнична помощ за децата в региона, съобразена със съвременните медицински стандарти.

Експертна оценка показва, че лечебното заведение отговаря на здравните потребности на децата в област Бургас и ще допълни съществуващата болнична мрежа. Предвижда се дейностите на болницата да могат да бъдат финансирани от Здравната каса в рамките на действащите бюджети.

Очакванията са новата детска болница да подобри значително достъпа до специализирана медицинска помощ за най-малките пациенти в Бургаско.

Редактор: Габриела Павлова