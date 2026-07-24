"В бюджета за 2027 г. ще можем да разгърнем нашата визия за страната. Няма да правим бюджет на "наследството". Ще можем да разгърнем нашите социални програми". Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Александър Узунов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Той обясни, че няма как всеки да харесва план-сметката. "Считаме, че тя е правилна стъпка към излизането на България от кризата. Управляващите правим малки и оздравителни стъпки", допълни Узунов.

Политическите реакции за приетия Бюджет 2026

Той коментира и предстоящото пристигане на американски самолети у нас. "Решението беше трудно. Ние не лъжем българските граждани. Това са военни самолети с военно-политически характер. Те са самолети на наш партньор, с когото имаме взаимоотношения от години. Не е правилно населението да бъде плашено от опозицията. Самолетите най-вероятно ще дойдат следващата седмица. Няма как да вземем такова решение, ако има заплаха за българската национална сигурност", заяви той.

Узунов каза, че Европа е битувала с мисълта, че мирът е гарантиран преди началото на конфликта в Украйна. "За да защитаваме сигурността си, трябва да насочваме средства към тази сфера. Нашата позиция е основана на реализма в международните отношения. Мирът може да бъде постигнат без окончателна доминация на една от силите. Дипломацията представлява сядане на масата за преговори и разговор по ключовите теми. Ясно е, че няма да има пълно удовлетворение, но е нужен консенсус", уточни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев