Няма данни за активно замърсяване на Черно море, а хората, които планират почивка по българското крайбрежие, могат да бъдат спокойни. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ в Министерството на околната среда и водите са постъпили множество сигнали за мазутни петна, появили се на няколко места по Черноморието. „В околната среда подобни случаи са ежедневие. Изпратихме екипи на място и бяха извършени проверки. Не е установено активно замърсяване“, посочи министърът.

Тя уточни, че са издадени предписания за почистване на засегнатите участъци, а на „Морска администрация" са дадени указания да установи евентуалния източник на замърсяването.

„По данни на Министерството на транспорта става дума за стари, отложени замърсявания. Въпреки това, проверките продължават, за да се установи дали има потенциален източник“, обясни Карамфилова-Благова.

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Министърът беше категорична, че към момента няма основания за тревога. „Морската вода е чиста и не трябва да се създава паника“, подчерта тя.

► Проверки по казуса „Баба Алино“

Росица Карамфилова-Благова коментира и случая с местността „Баба Алино“, като заяви, че той може да се превърне в „емблематичен пример за незаконосъобразни действия на държавата“.

По думите ѝ още преди седмици е била разпоредена проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, като директорът на инспекцията е бил освободен. Проверките са установили, че още през 2023 г. са били подадени сигнали за незаконно изсичане на гори и нерегламентирано строителство. „Колегите са извършили проверки, издали са предписания и са наложили глоби“, заяви министърът.

Тя допълни, че МОСВ вече прави цялостен анализ на екологичното законодателство. „Установихме, че в някои случаи има налагани санкции в размер на едва 5 лева, което е недопустимо. Един от нашите приоритети е санкциите да имат реален възпиращ ефект. Затова преразглеждаме законодателството в областта на околната среда“, каза Карамфилова-Благова.

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По думите ѝ при разглеждането на подробния устройствен план за обекта, въпреки установените нарушения и наложените санкции, Регионалната инспекция във Варна е приложила най-облекчената процедура, без да изисква необходимата екологична оценка. Министърът съобщи още, че при проверките под детска площадка е открито съоръжение за отпадъчни води, но не е установена точката, от която те се заустват.

► Язовирите са с по-висока запълняемост спрямо миналата година

Във връзка с високите температури и риска от безводие министърът увери, че към момента водните ресурси в страната са в добро състояние. По думите ѝ 52-та комплексни и значими язовира, които се управляват от Министерството на околната среда и водите, са с над 15% по-висока запълняемост спрямо същия период на миналата година. „За последните 10 години това е най-високата запълняемост на язовирите“, посочи Карамфилова-Благова.

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Тя уточни, че 12 от въпросните язовири се използват за питейно-битово водоснабдяване. Въпреки добрите показатели, министърът предупреди, че остава риск от водна криза в Плевен, тъй като градът не се водоснабдява от тези комплексни язовири.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева