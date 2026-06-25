Подписването им вероятно ще е още утре

Ще бъдат издадени още две нови заповеди за събаряне на незаконни постройки в „Баба Алино”, съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.

Подписването им вероятно ще е още утре. Отново става дума за сгради, в които не живеят хора.

Миналия петък Коцев разписа първите 12 документа за премахване на незаконни обекти в комплекса „Форест клуб”. Очаква се общият брой на заповедите да достигне 100.

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Кметът на Варна отговори и на регионалния министър Иван Шишков, който заяви, че само Общината има ангажимент за премахване на строителството в района. Според Коцев обаче именно регионалното ведомство има ангажимент към незаконните трафопостове.

Там министърът, заедно с местните директори на агенции, трябва да направят своите проверки и ако трябва, да се извършва събаряне на инфраструктура. Ние ще си свършим, каквото имаме като задължения. Но има и допълнителни инженерни съоръжения, които трябва да се отнесат към РДНСК. Следващите заповеди, по които ще се работи, са за постройки, които са на първа и втора плоча. Фокусираме се върху тези, които са собственост на дружеството на Невзоров, така че засега не засягаме живущите там. Те вероятно ще останат последни”, каза Коцев.

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