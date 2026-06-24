Регионалният министър Иван Шишков е на изслушване в Народното събрание заради "незаконния град" в местността "Баба Алино”. Той отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателя на групата на "Прогресивна България“ Петър Витанов.

"Истината е, че в първите дни от встъпването на нашия кабинет пред очите ни изгря може би най-голямото нарушение в Закона за устройство на територията. С всички изказвания дотук е ясно, че това не е просто само едно нарушение на Закона. Това е начин на управление, който стигна до там, че в морската столица на България - Варна, вместо да се развива туризъм, се вихри беззаконие в особено големи размери", заяви Шишков пред депутатите, цитиран от БГНЕС.

Според министъра незаконното строистелство е направено от група, която организирала и самите ведомства. „Някой е допуснал незаконно строителство. Но този някой не е един човек. Това е организирана група, най-вероятно ръководена от някой, която обаче е организирала всички ведомства. Това означава, че някой си е поставил за цел да го направи по този безпардонен начин”, категоричен бе Иван Шишков.

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

От своя страна Мартин Жлябинков от „Прогресивна България” настоя за яснота: „Категорично отказваме да допуснем този проблем да се размие в прехвърляне на отговорност между институциите. Ние искаме да дадете светлина върху целия механизъм, по който се случват подобни нарушения”.

Реакция дойде и от страна на опозицията. „Министър Шишков е абсолютно прав в своето изложение, че с нищо в този живот не трябва да се прекалява - нито с артистизма, нито с лицемерието и двуличието. Трябва да се даде сметка, че това е най-високата парламентарна трибуна в нашата страна, а не театрална”, подчерта Николай Нанков от ГЕРБ-СДС.

Във вторник друг представител на кабинета "Радев" - вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си основателят на КУБ Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си "затваряли очите" за незаконните строежи край Варна . Той е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти.

До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива.