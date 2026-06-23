Показанията на инвеститора Олег Невзоров, свързван с изграждането на "незаконния град" в местността „Баба Алино“ край Варна, могат да изиграят ключова роля за изясняването на случая. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му Невзоров е бил установен и потърсен от органите на реда още при влизането си в България. „Той беше прихванат от наши служители още при преминаването му през границата. Още в деня, в който стъпи в страната, му беше осигурена възможност да даде показания, а разпитите продължиха и през следващите дни“, обясни Демерджиев.

След приключването на действията на МВР материалите са били предадени на Апелативната прокуратура във Варна, където работата по случая продължава. „Неговите показания са доста интересни и смятам, че в голяма степен ще изяснят какво точно се е случило с незаконния град край Варна“, заяви вътрешният министър.

Олег Невзоров: Не се чувствам виновен

Той уточни, че Невзоров не е бил официално издирван, но институциите са следели за евентуалното му влизане в страната.

„До голяма степен показанията му изясняват механизма, по който някои длъжностни лица са си затваряли очите“, посочи той.

Министърът допълни, че разследващите проверяват твърдения за оказвано съдействие на Невзоров и свързаната с него корпорация „КУБ“ при различни административни процедури.

„Днес получих информация, че и.д. главен прокурор ще изпрати прокурори от Върховната касационна прокуратура във Варна. Надявам се това да ускори процеса и да доведе до по-бързо изясняване на всички факти“, каза Демерджиев.

За сигнала на Калин Стоянов

Вътрешният министър коментира и подадения срещу него сигнал от бившия министър Калин Стоянов . „Сигналите на Калин Стоянов не са прецедент. Често се случва той да подава сигнали, без да е наясно в детайли със съдържащата се в тях информация“, заяви Демерджиев.

„Опитите да ми се приписват практики, познати на хора от тяхната парламентарна група, са крайно неуместни“, каза министърът.

Проверки за средствата за пътна безопасност

Демерджиев коментира и констатациите в доклада на Сметната палата , свързани с разходването на средства за пътна безопасност. „Първото нещо, което направихме, беше да проверим за какво се харчат средствата за пътна безопасност. Стана ясно, че част от тях не са били използвани по предназначение“, посочи той.

По думите му са били предприети незабавни мерки за прекратяване на подобни практики.

Камерите с изкуствен интелект ще издават автоматично електронни фишове

Министърът съобщи, че МВР напредва по внедряването на системите с изкуствен интелект за контрол на движението по пътищата. „Правим всичко възможно да автоматизираме процеса така, че информацията от камерите да постъпва автоматично при издаването на електронни фишове. Искаме намесата на полицейските служители да бъде сведена до минимум, за да могат те да бъдат на терен, а не зад бюрата“, обясни той.

Според Демерджиев повече от 80% от необходимите настройки и разработки вече са завършени. „Вярвам, че много скоро ще има реални резултати при установяването и санкционирането на нарушенията“, добави той.

Подготовка за тежък пожароопасен сезон

Вътрешният министър предупреди и за високия риск от пожари през летните месеци.„Пожарникарите разполагат с нова наземна техника, но ни предстои тежък сезон и опасността от пожари е много висока“, каза Демерджиев.

Той заключи: „Впрягаме целия ресурс на България, както и международната помощ, до която имаме достъп, за да предотвратим максимален брой пожари и да потушаваме възможно най-бързо тези, които възникнат“.

Редактор: Дарина Методиева