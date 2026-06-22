"Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост от страна на органите на реда". Това заяви Олег Невзоров, след като беше на разпит в ОДМВР-Варна.

Преди това той е провел и открита среща с десетки граждани, закупили имоти в жилищния комплекс "Форест клуб" в местността "Баба Алино".

Олег Невзоров се срещна със собственици на имоти в "Баба Алино"

"Повече информация ще дам, след като приключат всички проверки. Надявам се правоохранителните органи да установят истината. Всички документи са предоставени на разследващите органи", увери основателят на Корпорация КУБ.

Разпитват Олег Невзоров. Бил ли е издирван от властите

Разследването по казуса "Баба Алино" продължава под надзора на Варненската окръжна прокуратура.

Редактор: Цветина Петрова