Борислав Сарафов отново влиза в дневния ред на Висш съдебен съвет. Седмица след като подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор, ресорната колегия ще разгледа дисциплинарното производство срещу него, инициирано от служебния правосъден министър Андрей Янкулов.

След като институционално ВСС отказа да освободи Сарафов като и.ф. главен прокурор, сега трябва да реши дали той е извършил сериозни нарушения именно като обвинител номер едно. Според служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, който е вносител на предложението за наказанието, има достатъчно публични данни, че Сарафов си е позволил непремерени изказвания за ВКС, след като върховните съдии излязоха с решение, че той е нелегитимен на поста. Янкулов ще поиска и дисциплинарно наказание за съдията от Административен съд София-област Диан Василев заради данни, че се е опитал да повлияе на колегата си от Русе Ивайло Йосифов да не участва в конкурс за повишение.

Преди седмица Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия я прие, но пред кадровиците остана казусът с дисциплинарното производство, поискано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

„Голяма част от хората, които са ангажирани с процесите в и около правосъдието, дефинират тази стъпка, която беше предприета от г-н Сарафов, не като резултат от негова собствена воля, а като следствие на политическа промяна, която се реализира след изборите“, каза Андрей Янкулов.

По думите на част от кадровиците, оставката на Борислав Сарафов била обмисляна месеци по-рано. Само за последните 60 дни служебният правосъден министър два пъти поиска отстраняването му заради изтекъл мандат. ВСС отказа да го направи.

„Факт е, че г-н Сарафов, според мен лично, трябваше да се оттегли много по-рано. А и ако той не желаеше да се оттегли, да бъде оттеглен по законовия ред от компетентния за това орган, а именно Висшия съдебен съвет“, каза Янкулов.

Изборът на нов Висш съдебен съвет е приоритет на поне две от партиите в 52-рия парламент, според заявките на „Прогресивна България“ и „Продължаваме промяната – Демократична България“. Но новите кадровици трябва да се излъчат по нови правила, категоричен е Янкулов.

„Тези, които ще формират мнозинството, не искат да вкарат във ВСС просто едни натискачи на копчета, които ще прокарват решенията, взети някъде другаде“, коментира Янкулов.

ВСС има и друга нелека задача – да прецени дали и как ще се заеме с твърденията за търговия с правосъдие от страна на бившия председател на Върховен административен съд Георги Чолаков. Софийска градска прокуратура вече образува досъдебно производство по случая.

„Трябва първо все пак на това разследване да се даде някакъв шанс, защото именно със средствата на разследването могат да се установят тези факти“, каза Янкулов.

В петък от сайта bird.bg публикуваха записи, на които се чува глас, за който се твърди, че е този на Чолаков. Темата на разговора, вероятно с адвокат Веселин Димитров, е подкуп за решаване на дело, свързано с Българска агенция по безопасност на храните.

„Има подписано споразумение между Министерството на земеделието и „Евролаб“ , по силата на което на тях са им изплатени обезщетения и лабораторията вече функционира от името на държавата. Но и към момента товаро-разтоварната дейност на тази лаборатория се извършва от компании, за които ние считаме, че са свързани с „Евролаб“ и тяхната собственост“, каза журналистът от bird.bg Димитър Стоянов.

Георги Чолаков категорично отрече да е участвал в такива разговори.