Цените на торовете са се повишили рязко от началото на годината, като увеличението достига близо 50%, алармират от Българския фермерски съюз. Според бранша това сериозно натоварва земеделските производители и поставя сектора в трудна ситуация преди активния сезон.

Председателят на съюза Георги Стоянов обяснява, че поскъпването е продължаваща тенденция и дори се задълбочава. По думите му на годишна база при някои основни торове увеличението вече надхвърля 100%. Като пример той посочва амониевата селитра, която е струвала около 400-440 лева за тон, а в момента достига близо 900 лева.

Растящите разходи в земеделието предизвикват напрежение в сектора

От сектора посочват няколко основни причини за поскъпването - европейския регламент за въглеродните емисии, който увеличава себестойността на производството, както и нестабилната международна обстановка и войната в Близкия изток, която влияе върху цените на енергоресурсите и суровините.

По думите на Стоянов земеделието в момента е изправено пред „перфектна буря“ – едновременно поскъпване на торове, енергия, работна ръка и други производствени разходи. Това води до ситуация, в която разходите за производство се увеличават значително, докато изкупните цени на продукцията остават сравнително ниски.

В бранша се обсъжда и европейският регламент за въглеродните емисии, като според фермерските организации той може да увеличава себестойността с още 20-30%. В същото време се предлага възможност част от правилата да бъдат временно облекчени при кризисни ситуации, което според фермерите би довело до частично понижение на цените.

От Българския фермерски съюз настояват за спешни мерки и подкрепа от страна на държавата и Европейския съюз, включително финансови механизми за ликвидност и облекчаване на регулациите, за да се гарантира оцеляването на земеделския сектор в условията на нарастващи разходи.

