Зърнопроизводители у нас са в протестна готовност заради рязкото поскъпване на горивата и торовете , предизвикано от войната в Иран и напрежението около Ормузкия проток, който е ключов за световните доставки на петрол.

Растящите цени вече сериозно увеличават разходите в сектора и поставят под риск част от стопанствата. От бранша обясняват, че торовете също поскъпват значително, а недостигът допълнително усложнява ситуацията. Земеделците предупреждават за възможни фалити и настояват за спешна държавна намеса.

„Проблемът е изключително сериозен. Няколко пъти алармирахме с писма министерствата на икономиката, на финансите и на земеделието, както и министър-председателя, че ситуацията прави сектора неконкурентоспособен и това ще унищожи голяма част от стопанствата у нас”, заяви Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Въпреки че държавата от години финансира част от акциза за горивата, Жекова подчерта, че в момента те толкова поскъпват, че тази помощ е недостатъчна. По отношение на торовете тя обясни, че ако преди войната цената им е била около 340 евро за тон, сега тя достига 485 евро, без доставката.

„Себестойността на продукцията расте главоломно, а цените падат изключително бързо. Вчера пшеницата на Пристанище Варна струваше около 170 евро за тон, колкото беше преди 7–8 години”, каза Жекова.

Тя изчислява, че има повишаване на разходите с около 50% спрямо 2025 г. Според Жекова голяма част от задълженията на земеделските фирми за миналата година не са платени, което означава, че те не успяват да се справят финансово.

Според експерта диалогът с властта е труден. Днес трябва да има втора среща в Министерството на икономиката, с участието на представители и на земеделското ведомство. Очаква се на нея да бъде създадена работна група.

