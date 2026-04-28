България все още изостава в прилагането на ефективни мерки срещу тютюнопушенето. Това заяви в ефира на NOVA NEWS д-р Гергана Гешанова, председател на „Коалиция за живот без тютюн и никотин“.

„Ние сме страна с големи традиции в отглеждане на тютюн, производство на тютюневи издели и продажба. Преди години сме били едни от най-големите износители в Европа на хубав тютюн. И това може би е създало една традиция, че това е нещо, от което се печели“, посочи тя.

По думите ѝ в миналото не е имало забрани и е липсвало достатъчно разбиране за вредите от тютюнопушенето. Тя заяви, че има заведения у нас, които хронично нарушават забраната, въпреки че биват санкционирани. „По света от една страна глобите са по-високи, от друга страна има нещо, което е по-рестриктивно - затваряне на заведение“, каза тя.

Тя коментира още, че в закона има много пробойни, както и, че липсва регулация за електронните цигари. По думите ѝ в много страни всички устройства, които съдържат никотин, са под една регулация.

„Тези устройства се продават под мотото да помогнат на пушачите, които не могат да се откажат от тютюнопушенето по друг начин, да се откажат по този начин. А всъщност, цялата тази окраска, аромати, цветове и форми, близки до съзнанието на младия човек, са направени да привлекат нов контингент от зависими от никотина хора“, заяви още д-р Гешанова.

