Затварят временно АМ "Тракия" в района на 76-ия километър в отсечката между Пазарджик и разклона за Калугерово. Причината - изтеглянето на катастрофирал в понеделник тир в платното в посока София.

Припомняме, че при инцидента между товарния автомобил и лека кола , пострадаха двама души. В резултат на удара камионът излязъл от платното и се е обърнал настрани в канавката. Мъжът, управлявал леката кола, е дал положителна проба за наркотици.

За да бъде изтеглен тирът е необходима тежка техника. Това налага временното затваряне на движението по магистралата в платното за столицата, съобщиха от полицията. Трафикът ще бъде пренасочван през пътен възел "Калугерово". От там през пътен възел "Церово" шофьорите отново ще могат да се включат в движението по автомагистралата.