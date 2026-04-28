През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, с по-значителна облачност над Западна България, където на отделни места са възможни слаби превалявания. Вятърът ще бъде слаб, а минималните температури ще са между 5° и 10°, за София – около 7°.

Утре времето ще се влоши. Жълт код за валежи и гръмотевични бури е обявен за южната част от страната и по-конкретно за областите - Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали.

Май започва с дъжд, студ и слани

Очаква се значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места от запад на изток ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. В Югозападна България и западната част на Горнотракийската низина се очакват по-значителни количества дъжд и условия за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, като в югозападните райони ще достигат до 23°, а за София - около 18°.

В планините също ще бъде облачно с краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в масивите на Югозападна България, където също са възможни градушки. По най-високите върхове валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, променлив вятър, а температурите ще достигнат около 11° на 1200 метра и около 5° на 2000 метра.

По Черноморието преди обяд ще има и слънчеви часове, но следобед облачността ще се увеличи и до края на деня ще стане значителна. На места по северното крайбрежие са възможни слаби превалявания. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, с максимални температури между 13° и 16°.

