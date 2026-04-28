Задържаха 37-годишен мъж за опит за сексуално посегателство срещу жена в Павликени. По данни на прокуратурата на 26 април той е нападнал 47-годишна жена на пешеходна алея над подлез в града и е направил опит да извърши непристойни действия с нея, използвайки сила.

Мъжът е привлечен като обвиняем, а съдът е приел, че има достатъчно доказателства срещу него, както и риск да се укрие или да извърши ново престъпление. Затова му е наложена най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

За подобно деяние законът предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода. Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова