-
-
-
-
-
-
От Фискалния съвет очакват задълбочаване на проблемите заради цените на петрола и развитието на пазарите в Европа
Заради развитието на пазарите в Европа и повишаването на цените на петрола от Фискалния съвет очакват задълбочаване на проблемите, които има България. Това заяви в предаването „Пресечна точка” икономистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.
Според него стари проблеми, „замитани под килима”, сега излизат. „При икономиката прошка няма”, смята икономистът.
По думите му приемането на бюджета не може да е приоритет само по себе си. „Това, което беше прието в НС, не е удължителен, защото той е с определени параметри. В този са променени заплатите, пенсиите, разходите за инвестиции. Защо тогава очакваме нов бюджет? Единственото ново в бюджета е дали ще има мисъл. Не може грешна политика, прилагана многократно, да не доведе до това, което се случва в момента. В момента това, което се случва, е, че няма буфери”, каза Дацов.
„В добри времена спестяваш, в лоши времена правиш това, което трябва. А ние изгорихме тези мостове и сега в момента се чудим накъде да поемем. Не знам какво смята новото правителство да прави. Кой ви казва, че ще предложат по-добър бюджет?”, попита икономистът.
Той призова новото правителство да предложи съществени мерки.
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни