След 3 години изпълняващ функциите обвинител номер 1 и точно 3 дни след изборите, Борислав Сарафов подаде оставка. Преформатираният политически терен отваря ли вратата за промени в правосъдието? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” предприемачът Надежда Рангелова, юристът Никола Вапцаров и политологът Милен Желев.

Втората тема, която обсъдиха седмичните коментатори: Защо държавни предприятия губят, а шефовете им печелят хиляди всеки месец. Заплати според заслуженото или според формула, която никога не оставя началниците „на червено”?

