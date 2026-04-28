До дни новите 240 ще положат клетва да се ръководят в действията си в името на народа. Малцина бяха тези, които познаха, че появата на Румен Радев ще донесе вълна от избиратели. На какво се дължи пълното мнозинство на Радев и защо социолози и политолози не познаха? Темата коментират политологът проф. Румяна Коларова и социологът Кольо Колев в ефира на „Челюсти” по NOVA NEWS.

Според социолога Кольо Колев съвкупност от фактори, сред които еврозоната и инфлацията, са довели до подкрепата за Румен Радев на изборите на 19 април. „До голяма степен това не беше толкова политически избор, колкото емоционален. Изборът на Радев беше писък от всички фактори, които се стовариха. Това просто взриви общественото търпение и хората реагираха до голяма степен емоционално”, смята социологът.

Според политолога проф. Румяна Коларова подкрепата за „Прогресивна България” не е само и единствено въпрос на протест на хората. „От моя гледна точка това е преориентация на бизнеса и на местната власт. Всеки кмет има своята клиентела от фирми и в момента, в който кметът реши, че трябва да се преориентира, това променя вота. Сега е изключително важно да видим как Радев ще се справи с всички, които имат големи очаквания към неговата власт”, коментира проф. Коларова.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова