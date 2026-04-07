Избирателната активност е основният индикатор, който трябва да бъде проследен и който ще покаже как ще се позиционират партиите. Това коментира в предаването „Челюсти” политологът проф. Румяна Коларова.

„Относителният дял на отказите е изключително симптоматичен, не само защото до някаква степен гарантира до колко е достоверно едно проучване на електоралните нагласи, но също така, защото дава представа дали има т.нар. скрит или непрестижен вот, когато хората отказват да кажат за кого ще гласуват”, допълни тя.

Според медийния експерт доц. Георги Лозанов в момента няма никой достатъчно мощен, че да успее да мобилизира вот, който да му донесе 121 народни представители. Той коментира, че Румен Радев можеше да е този субект, като нов играч, който да прибере наказателния вот към всички партии.

„Можеше да надстрои убеждение в обществото, че той ще е този, който ще се пребори с олигархическия модел, но той не го прави”, според доц. Лозанов.

