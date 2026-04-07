ПП-ДБ: Поставихме две категорични условия, на които Румен Радев не е отговорил
"БСП-Обединена левица": Логично е Румен Радев да се разглежда като наш партньор
Надежда Йорданова: Целта на ПП-ДБ е да бъде политически инструмент на заявките на протеста през декември
Акция „Купен вот” във Велико Търново, има задържан
320 000 бюлетини вече пристигнаха в Бургас
Очаква ли се повишена избирателна активност сред най-младите гласоподаватели
Същевременно няма достатъчно силен играч, който да се пребори за 121 депутати
Избирателната активност е основният индикатор, който трябва да бъде проследен и който ще покаже как ще се позиционират партиите. Това коментира в предаването „Челюсти” политологът проф. Румяна Коларова.
„Относителният дял на отказите е изключително симптоматичен, не само защото до някаква степен гарантира до колко е достоверно едно проучване на електоралните нагласи, но също така, защото дава представа дали има т.нар. скрит или непрестижен вот, когато хората отказват да кажат за кого ще гласуват”, допълни тя.
"Челюсти": Адекватни ли са кризисните мерки на служебния кабинет срещу ценовата криза
Според медийния експерт доц. Георги Лозанов в момента няма никой достатъчно мощен, че да успее да мобилизира вот, който да му донесе 121 народни представители. Той коментира, че Румен Радев можеше да е този субект, като нов играч, който да прибере наказателния вот към всички партии.
„Можеше да надстрои убеждение в обществото, че той ще е този, който ще се пребори с олигархическия модел, но той не го прави”, според доц. Лозанов.
Редактор: Петър Иванов
