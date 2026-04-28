Отменят провеждането на един от най-старите театрални фестивали у нас. След близо пет десетилетия Фестивалът на малките театрални форми, чийто домакин традиционно е Враца, няма да стартира през месец май. Причината е липса на пари.

Първото издание на фестивала е през 1977 година и от тогава до сега той е давал сцена за изява на най-добрите пиеси за камерна сцена.

Тихомир Машов споделя като зрител, че фестивалът е много качествен и предлага хубава продукция както от цяла България, така и от чужбина.

Сега също е направена солидна предварителна селекция, но от театъра са принудени да пускат писма до трупите у нас и в чужбина, че фестивалът няма да се проведе тази пролет.

Христо Гърбов и Иглика Трифонова: Култура в смутни времена

Владлен Александров, директор на театъра каза: „Ние не искаме да работим на вересия! Нямаме тази възможност да работим на вересия! Ще бъде лудост да поемем ангажименти, които не можем да изпълним.”

Предвидени са 16 представления от страната и чужбина, но за това са необходими 95 хил. евро, с които театърът към момента не разполага, а и никой не може да отпусне.

Директорът на театъра каза, че нито държавата, нито културното министерство, нито самият театър като второстепенен изпълнител нямат бюджет.

Затова сега фестивалът ще бъде отложен за есента с надеждата, че ще има бюджет, в който за фестивала, съществувал близо половин век, ще има сума, поне близка до необходимата за провеждането му тази година.