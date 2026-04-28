Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество делото, образувано по искане на Министерския съвет.

С него се оспорва решението на Народното събрание, чрез което Министерският съвет е бил задължен да внесе законопроект за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към новия международен орган - Съвет за мира, създаден по инициатива на САЩ.

Това решение на парламента е било прието на 13 март 2026 г. и е обнародвано в „Държавен вестник“. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че има проследима практика на Конституционния съд във времето, която показва, че решението на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на основния ни закон.

Припомняме, че споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир беше подписано от правителството на Росен Желязков.

В заседанието на КС са участвали всички 12 конституционни съдии, а решението за допускане на делото е взето единодушно.

